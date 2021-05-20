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Росгвардия и полиция проведут учения для директоров свердловских школ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в преддверии проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) потребовал провести для директоров школ "комплексные учебные мероприятия" по обеспечению безопасности с привлечением специалистов Росгвардии и полиции.

Нападения в школах

"Трагедия, случившаяся в казанской школе, показала, что меры, принимаемые для защиты детей от преступных посягательств, не всегда достаточны и эффективны. А просчеты при организации охраны образовательных учреждений могут привести к очень тяжелым последствиям. Прошу до начала ЕГЭ еще раз довести до 100% учителей инструкции по поведению в случае возникновения нештатной ситуации", - цитирует губернатора департамент информполитики региона.

Куйвашев отметил, что на обеспечение безопасности школ регион выделяет "серьезные средства". Так, в прошлом учебном году на антитеррористическую защищенность в Свердловской области направили более 1 700 млн рублей.

Кроме того, губернатор потребовал принять дополнительные меры "по совершенствованию пропускного режима", а также оснащению школ современными системами охраны и оповещения и другими средствами.

11 мая в Казани 19-летний Ильназ Галявиев пришел в гимназию, где когда-то учился, с ружьем и начал стрелять по людям. Погибли девять человек, еще более 20 получили травмы и ранения.

Минпросвещения после этого рекомендовало всем школам проверить собственные меры по защите от нападений, усилить меры безопасности, провести разъяснительную работу среди персонала и учащихся. Правительство решило ввести новые требования безопасности для школ.

Свердловскаяа область Евгений Куйвашев Казань Татарстан МВД Росгвардия Минпросвещения

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