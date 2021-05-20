Песков рассказал о процессе подготовки возможной встречи Путина с Зеленским

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что в настоящее время ведутся контакты по подготовке встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но сроки такой встречи пока не определены.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Действительно, контакты ведутся. С нашей стороны мой коллега Дмитрий Козак принимает в них участие. Действительно, есть наброски возможных тем обсуждения. Процесс идет непросто".

По словам Пескова, "пока наброски широкими мазками, скорее, концептуальные, а не предметные, гипотетической повестки дня гипотетической встречи".

На уточняющий вопрос, есть ли сроки подобной встречи, пресс-секретарь главы государства ответил: "Нет".

На просьбу уточнить обсуждаемую повестку дня Песков ответил: "Я бы воздержался от именования каких-то пунктов возможной повестки дня. Пока без необходимой конкретики и субстанции".

В апреле Зеленский предлагал Путину встретиться в Донбассе. Президент Украины также говорил, что такую встречу можно было бы провести в Ватикане.

Путин со своей стороны заявлял, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобного для него время.