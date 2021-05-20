МИД назвал возможный критерий внесения в список недружественных стран

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Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Отношение зарубежных государств к советским воинским мемориалам может быть одним из критериев для их внесения в список недружественных стран, заявил в четверг замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Считаем возможным рассмотреть отношение иностранных государств к российским военно-мемориальным наследиям исторической памяти в качестве одного из критериев для их включения в перечень недружественных стран", - сказал он, выступая в ходе заседания российского оргкомитета "Победа".

Накануне, 19 мая, замсекретаря Совбеза РФ Сергей Вахруков заявил в интервью "Интерфаксу", что страны, высылающие российских дипломатов, могут быть отнесены к недружественным.

14 мая было опубликовано распоряжение правительства РФ, утверждающее перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России. В списке значатся США и Чехия.