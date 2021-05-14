Глава Евросовета осудил решение РФ о перечне недружественных стран

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Глава Евросовета Шарль Мишель назвал "эскалацией" решение России о перечне иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Москвы.

Он добавил, что таким образом Москва подрывает дипломатические отношения.

"Попытки посеять среди нас раздор не принесут результатов. Мы полностью солидарны с Чехией", - отметил Мишель.

Глава Евросовета также призвал РФ "соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях".

Ранее в пятницу сообщалось, что посольство США не сможет заключать трудовые договоры с лицами, находящимися на территории России.

Распоряжение, утверждающее перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, опубликовано на официальном портале правовой информации. В список таких стран вошли США и Чехия.

Документом, в частности, определяется количество физических лиц, которые находятся на территории РФ и с которыми дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями могут заключаться трудовые договоры. В соответствии с ним у посольства США больше нет такого права.

Посольство Чехии сохранит право заключать трудовые договоры с 19 гражданами.