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В России за сутки выявлено 8,9 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 8,9 тыс. случаев заражения коронавирусом
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Еще 8 937 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Накануне было выявлено более 9,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, эпидемиологи заявляют, что суточные колебания являются нормальным процессом в стадии стабилизации ситуации, в которой сейчас находится Россия.

За последние 24 часа скончались в стране 389 человек. Общее число жертв COVID-19 выросло до 117 739, в оперштабе уточнили, что эта цифра была скорректирована в сторону уменьшения на 11 человек из-за технической ошибки.

Поправились и выписаны 4,6 млн пациентов, в том числе 9 350 за последние сутки.

Новые эпизоды выявлялись в 85 регионах страны. В Москве суточный прирост составил 2 954. В Петербурге 815 новых случаев, в Московской области - 753.

Наименьшее число заражений за сутки зафиксировано в Тыве - пять, в Ненецком АО - два, по одному - в Еврейской АО и Чукотском АО.

С начала пандемии в РФ было зафиксировано 4,98 млн эпизодов COVID-19.

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