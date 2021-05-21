Рособрнадзор не увидел предпосылок для переноса ЕГЭ из-за коронавируса

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Предпосылок для переноса ЕГЭ в регионах России, где наблюдается сложная эпидситуация по коронавирусу, пока нет, сказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев журналистам в пятницу.

"Мы на связи с Роспотребнадзором, ситуацию мониторим постоянно. Нет пока ни одной предпосылки, чтобы переносить ЕГЭ", - отметил Музаев.

"Техника готова, организаторы обучены, кроме того, организация идет в электронном формате, что облегчает ситуацию", - добавил он.

По его словам, 26 мая состоится итоговое совещание с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой, где будут приниматься окончательные решения по поводу единого госэкзамена.

"Но пока никаких планов переносить ЕГЭ нет", - подчеркнул Музаев.

Как сообщалось, Рособрнадзор выразил готовность провести ЕГЭ в установленные сроки в июне.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России в пятницу составил 8 937 случаев, наибольшие показатели за зарегистрированы в Москве - 2 954 случая и Санкт-Петербурге - 815 случаев.

По решению Минпросвещения и Рособрнадзора в этом году все выпускники, кто планирует поступление в вузы, сдают только один ЕГЭ по русскому языку, остальные предметы по выбору. Одиннадцатиклассники, не планирующие поступать в вузы, будут сдавать Государственный выпускной экзамен, проведение которого запланировано на 31 мая - 2 июля, дополнительный период для сдачи - 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день - 17 июля.