СК возбудил уголовное дело после нападения на учительницу под Пермью

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Следователи в рамках уголовного дела устанавливают обстоятельства нападения лицеиста на учительницу в Березниках (Пермский край), сообщается на сайте регионального управления СК России в пятницу.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Ранее 21 мая стало известно, что полиция задержала учащегося лицея в Пермском крае, который напал на учительницу с ножом. Пострадавшая была госпитализирована, она находится в состоянии средней тяжести, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что причиной нападения стал длительный конфликт между неуравновешенным учеником и преподавательницей.

"Десятиклассник, напавший на учительницу, характеризовался как человек с неустойчивой психикой, тревожный, невротичный. У него был "тлеющий" конфликт с пострадавшей учительницей. По его мнению, она сознательно недооценивала его способности, а ее академическую строгость он болезненно воспринимал как унижение", - сказал источник.

По данным информированного источника агентства, напавшего на учительницу проверят на вменяемость.