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Несколько сотен деревьев повалено за три дня урагана в Петербурге

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Непогода несколько суток "хозяйничает" в Петербурге.

За три дня шквалистый ветер сломал более 350 деревьев. В настоящий момент работники садово-паркового хозяйства распиливают и убирают древесные остатки, сообщает в пятницу пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

Центральные сады и скверы города закрыты.

Со вторника, 18 мая, в Петербурге и Ленинградской области по вечерам идут ливни с грозами и ветром, порывы которого достигают 20 м/с. В разгул стихии пострадали пять человек.

Аналогичную погоду обещают в регионе и в пятницу.

Петербург

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