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Дело возбуждено после гибели людей при очистных работах в Ростовской области

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочих при проведении работ на очистных сооружениях, расположенных в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, дело возбуждено по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Пресс-служба уточняет, что число погибших уточняется.

Ранее источник сообщал, что жертвами инцидента на очистных сооружениях в Ростовской области стали пятеро рабочих, неизвестна судьба еще пяти человек.

При этом собеседник агентства подчеркивал, что точное число рабочих, которые могли быть на месте инцидента, неизвестно. "Коллектор затоплен, точное число находившихся людей неизвестно. Уже сейчас понятно, что их могло быть там 12 человек, а не 11 и не восемь, как это считалось ранее", - сказал источник.

Пострадали рабочие МУП "Управление Водоканал" Таганрога.

Ростовская область Таганрог

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