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Нарушители противопожарного режима в Тюменской области заплатят штрафы

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Почти 4 млн рублей штрафов наложено на нарушителей противопожарного режима в Тюменской области, еще 20 материалов проверок находятся в работе, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности.

Всего с начала пожароопасного сезона возбуждено 520 административных и 15 уголовных дел по фактам нарушения режима.

"В сложившейся обстановке, для сохранения положительной динамики, ключевую роль играет отсутствие новых очагов возгораний. Сегодня в целях профилактики на патрулировании лесных массивов и территорий населенных пунктов задействовано 1 242 патрульно-контрольных группы - это 2 255 человек и 1 250 единиц техники", - приводятся в сообщении пояснения директора департамента Андрея Михновича.

По информации областного оперативного штаба, за последние сутки в регионе возникли шесть лесных пожаров на общей площади 31,6 га и 20 ландшафтных пожаров на общей площади 176 га.

Количество действующих лесных пожаров на текущий момент, в том числе локализованных - 18, ландшафтных - три.

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Ранее сообщалось, что в субботу было ликвидировано 90% действовавших в регионе природных пожаров. В том числе четыре лесных пожара общей площадью более 16,5 тыс. га.

С 11 мая в Тюменской области в связи с пожарами в лесах введен режим чрезвычайной ситуации. По данным региональных властей, таких масштабных природных возгораний в области не было 10 лет.

На тушении природных пожаров задействованы лесопожарные формирования Тюменской авиабазы, федеральной службы авиалесоохраны из регионов России, парашютно-десантной пожарной службы ФБУ "Авиалесоохрана", пожарные спасатели МЧС РФ.

Лесные пожары в Тюменской области

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Тюменская область

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