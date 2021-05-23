В РФ на развитие искусственного интеллекта до 2024 года выделят 5,26 млрд руб.

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Правительство России утвердило план господдержки проектов в сфере искусственного интеллекта (ИИ), на эти цели до 2024 года будет выделено 5,26 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства в воскресенье.

Правила предоставления таких субсидий утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как говорится в сообщении на сайте правительства, средства будут распределяться по итогам конкурсного отбора. "Субсидии можно направить на закупку программного обеспечения и оборудования, оплату услуг программистов, аренду офисных помещений, обслуживание рабочих мест и другие цели. Фиксируется, что размер гранта на одного получателя не должен превышать 100 млн рублей", - рассказали в кабмине.

Отмечается, что финансирование будет осуществляться в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект".

Кроме того, правительство планирует утвердить правила субсидирования мероприятий, в рамках которых школьники и студенты будут разрабатывать собственные проекты в сфере ИИ. "Лучшие инициативы получат экспертную и менторскую поддержку, которая в том числе позволит командам подготовить свои проекты к выводу на рынок", - сообщили в пресс-службе.

Документ также предусматривает финансирование услуг по профильному дополнительному образованию, "благодаря чему тысячи россиян смогут получить сертификаты на прохождение специальных учебных программ по ИИ", отметили в кабмине.

Общий объем финансирования этой меры поддержки на период до 2024 года составит 1,23 млрд рублей.

В правительстве считают, что принятые решения помогут расширить практическое применение ИИ, простимулируют цифровую трансформацию экономики и станут драйвером социально-экономического развития страны.