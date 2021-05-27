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Состояние учительницы, на которую напал лицеист в Прикамье, улучшилось

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Состояние преподавателя физики лицея N1 в Березниках (Пермский край), которая пострадала от нападения своего ученика, улучшилось, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава в четверг.

"Она находится в удовлетворительном состоянии", - сказал собеседник.

Ранее состояние пострадавшей оценивалось как тяжелое. На текущей неделе женщину перевели из реанимации в общую палату.

Утром 21 мая учащийся лицея N1 в Березниках напал с ножом на 74-летнего преподавателя физики. Учительницу госпитализировали с ранением шеи в состоянии средней степени тяжести. Впоследствии ее состояние ухудшилось, и врачи приняли решение перевезти ее в Пермскую краевую клиническую больницу.

Следователи регионального управления СКР возбудили уголовное дело по по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Ученика арестовали.

Березники Пермский край

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