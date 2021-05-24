Москва обвинила Вашингтон в нарушении договора СНВ-3

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты нарушают договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), поскольку количество имеющихся у США пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков превышает условия соглашения на 101 единицу, заявили в МИД РФ.

Как сообщили в министерстве, США и Россия в марте 2021 года обменялись уведомлениями о количестве стратегических наступательных вооружений.

В соответствии с полученными данными, количество развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, пусковых установок БРПЛ, тяжелых бомбардировщиков равно 800, что соответствует договору. Между тем, как указали в МИД РФ, заявленный показатель "достигнут не только благодаря реальным сокращениям американских вооружений, но и путем одностороннего вывода из засчета по Договору 56 пусковых установок БРПЛ "Трайдент-II" и 41 тяжелого бомбардировщика В-52Н".

Переоборудование пусковых установок было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить, что они непригодны для использования ядерного оружия, отметили в МИД РФ.

Кроме того, США переименовали четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, в не предусмотренную ДСНВ категорию "учебных шахт" и отказываются учитывать их в рамках СНВ-3 в качестве неразвернутых шахтных пусковых установок МБР.

"Таким образом, разрешенный в соответствии с подпунктом с) пункта 1 Статьи II Договора показатель превышен США на 101 единицу", - подчеркнули в МИД РФ.

Всего, по состоянию на март 2021 года, количество развернутых МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков с российской стороны составляет 517 единиц, с американской - 651 (при разрешенном соглашением максимуме в 700).

Число боезарядов на развернутых МБР, БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками - 1456 с российской и 1357 с американской стороны (максимум в соответствии с СНВ-3 - 1550). Количество развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также тяжелых бомбардировщиков с российской стороны составляет 767 (при максимуме в 800).

СНВ-3 - договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Стороны договорились о его продлении до 5 февраля 2026 года.