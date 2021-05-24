Поиск
BНачало в 16:15Латвия ЛатвияИталия ИталияAНачало в 16:15Словакия СловакияРоссия РоссияBНачало в 20:15Германия ГерманияКанада КанадаAНачало в 20:15Чехия ЧехияБелоруссия Белоруссия

Москва обвинила Вашингтон в нарушении договора СНВ-3

Москва обвинила Вашингтон в нарушении договора СНВ-3
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты нарушают договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), поскольку количество имеющихся у США пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков превышает условия соглашения на 101 единицу, заявили в МИД РФ.

Как сообщили в министерстве, США и Россия в марте 2021 года обменялись уведомлениями о количестве стратегических наступательных вооружений.

В соответствии с полученными данными, количество развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, пусковых установок БРПЛ, тяжелых бомбардировщиков равно 800, что соответствует договору. Между тем, как указали в МИД РФ, заявленный показатель "достигнут не только благодаря реальным сокращениям американских вооружений, но и путем одностороннего вывода из засчета по Договору 56 пусковых установок БРПЛ "Трайдент-II" и 41 тяжелого бомбардировщика В-52Н".

Переоборудование пусковых установок было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить, что они непригодны для использования ядерного оружия, отметили в МИД РФ.

Кроме того, США переименовали четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, в не предусмотренную ДСНВ категорию "учебных шахт" и отказываются учитывать их в рамках СНВ-3 в качестве неразвернутых шахтных пусковых установок МБР.

"Таким образом, разрешенный в соответствии с подпунктом с) пункта 1 Статьи II Договора показатель превышен США на 101 единицу", - подчеркнули в МИД РФ.

Всего, по состоянию на март 2021 года, количество развернутых МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков с российской стороны составляет 517 единиц, с американской - 651 (при разрешенном соглашением максимуме в 700).

Число боезарядов на развернутых МБР, БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками - 1456 с российской и 1357 с американской стороны (максимум в соответствии с СНВ-3 - 1550). Количество развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также тяжелых бомбардировщиков с российской стороны составляет 767 (при максимуме в 800).

СНВ-3 - договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Стороны договорились о его продлении до 5 февраля 2026 года.

МИД РФ США СНВ-3

Новости по теме

Новости

Песков отказался комментировать посадку самолета Ryanair в Минске

Пандемия коронавируса

В РФ выявили 154 образца неизученных мутаций COVID-19

В РФ выявили 154 образца неизученных мутаций COVID-19

Лавров пообещал не бросить Белоруссию в беде

Захарова напомнила о посадке самолета президента Боливии на фоне заявлений Запада

Захарова напомнила о посадке самолета президента Боливии на фоне заявлений Запада

В России за сутки COVID-19 диагностировали еще у 8,4 тыс. человек

В России за сутки COVID-19 диагностировали еще у 8,4 тыс. человек

Прокурор в Петербурге попросил суд запретить два видео Dolce&Gabbana

Прокурор в Петербурге попросил суд запретить два видео Dolce&Gabbana

Google впервые подал иск к Роскомнадзору

Google впервые подал иск к Роскомнадзору
Нападения в школах

Арестован подросток, напавший на учителя лицея в Прикамье

Арестован подросток, напавший на учителя лицея в Прикамье

Рубль относительно стабилен к доллару и евро на старте торгов

Рубль относительно стабилен к доллару и евро на старте торгов

РЖД могут запросить из ФНБ до 175 млрд руб. под вывоз угля из Якутии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');