Недельное число случаев COVID-19 в Петербурге выросло почти на 23%

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Число жителей Петербурга, обратившихся к медикам с COVID-19 за последнюю неделю, выросло на 22,66%, следует из информационной справки межведомственного штаба по борьбе с коронавирусом.

Так, за 20-ю календарную неделю к медикам обратились 7514 человек с COVID-19, а за 19-ю - 6126 человек. При этом количество выздоровевших также выросло, составив 7633 пациента за неделю.

Количество пациентов в больницах с коронавирусом за неделю выросло на 13,75% - с 3265 до 3714 человек. При этом общее число госпитализированных взрослых с COVID-19 и пневмониями выросло на 7,6% при сравнении недельных сумм. В последнюю неделю в сутки в среднем госпитализировали около 380 человек, неделей ранее - около 350 человек.

Число больных с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно, за неделю тоже выросло на 4,17%, или на 506 человек, по сравнению с предыдущей неделей.

Ранее сообщалось, что, по данным регионального управления Роспотребнадзора, рост заболеваемости на 19-й неделе произошел за счет школьников от 7 до 18 лет, на 20-й - за счет дошкольников и других возрастных групп. В целом управление связывает всплеск с активными контактами граждан в майские праздники.