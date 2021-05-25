Встреча Путина и Лукашенко состоится в конце мая

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что встреча российского лидера Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко готовится в конце мая, и не исключил, что белорусский коллега проинформирует Путина об инциденте с посадкой самолета RyanAir в Минске.

"Встреча действительно на конец месяца планируется, мы сообщим, когда и где она состоится. Она планировалась и готовилась еще до воскресных событий. Наверняка, если она состоится, конечно же, президент Лукашенко получит возможность детально информировать главу российского государства об обстоятельствах и причинах произошедшего", - сказал Песков журналистам во вторник.

Он также не исключил, что на встрече может быть поднят вопрос, связанный с помощью России в адрес Белоруссии из-за решений авиационных властей Европы об отмене рейсов в Минск и облете воздушного пространства.

"А что касается какой-то помощи в связи с чем-то, связанным с рейсом RyanAir, - это уже смотря что будет озвучивать белорусская сторона во время этих контактов", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.