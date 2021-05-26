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Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в РФ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в РФ, сообщил в среду российский МИД.

26 мая посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в России.

Как пояснили на Смоленской площади, данная мера является ответом на принятое в апреле Болгарией "ничем не мотивированное решение" объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Софии.

МИД Болгарии 29 апреля объявил персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве РФ в Софии.

Как сообщали болгарские СМИ, высылка дипломата была связана с расследованием о возможной причастности россиян к взрывам на военных складах в Болгарии в период с 2011 года.

28 апреля прокуратура Болгарии сообщила, что расследует возможную причастность шестерых россиян к взрывам на военных складах в Болгарии в период с 2011 года и связь этих взрывов с подрывом склада боеприпасов в чешской Врбетице в 2014 году.

В марте власти Болгарии потребовали отозвать из страны двух российских дипломатов после ареста сотрудников болгарской разведки за шпионаж в пользу России. В апреле российский МИД объявил о высылке из России двух болгарских дипломатов.

Хроника 15 апреля – 26 мая 2021 годаДипломатическое противостояние
МИД РФ Болгария София

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