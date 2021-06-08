В Якутске по требованию Роспотребнадзора отменен очный Ысыах

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Якутске по требованию Роспотребнадзора отменили празднование национального летнего праздника Ысыах в очном формате, сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на оперативный штаб города по борьбе с коронавирусом.

"Праздничные мероприятия пройдут в дистанционном формате", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре обратили внимание, что до 60% всех заболевших коронавирусом в республике приходится на Якутск. При обычном формате праздника в городе не получилось бы обеспечить социальное дистанцирование. Также чиновники опасаются, что на праздник пришло бы много непривитых пожилых горожан.

Ысыах - праздник якутов в честь возрождения природы, знаменующий собой наступление якутского Нового года. Его отмечают каждый год 21 июня в местности Ус Хатын обильными угощениями, хороводом, спортивными играми и конными скачками. Праздник обычно собирает более 200 тысяч человек.

Национальный праздник вошел во Всемирный список самых привлекательных туристических объектов, расположенных на территории России, стран Восточной Европы и стран Центральной Азии.

За последние сутки в Якутии, по данным регионального Роспотребнадзора, был выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом, в том числе 62 случая - в Якутске. Об этом через пресс-службу сообщила вице-премьер республики Ольга Балабкина. Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 123 510 человек, в том числе около 30 тысяч граждан старше 60 лет.