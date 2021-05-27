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В России насчитали 600 тысяч случаев тяжелого COVID-19 за всю пандемию

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В России с начала пандемии около 600 тысяч человек перенесли коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, говорится в презентации директора Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, главного внештатного терапевта Минздрава Оксаны Драпкиной.

Она уточнила, что речь идет о средне-тяжелой, тяжелой и крайне тяжелой формах COVID-19. За переболевшими продолжали наблюдать.

Через два-шесть месяцев после выздоровления у этих пациентов отмечалась повышенная утомляемость, одышка, выпадение волос, а также повышенная тревожность и депрессия.

Драпкина заявил об актуальности проблемы организации реабилитации для таких переболевших. Централизованно ее планируются начать с июля.

25 марта замруководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева заявила, что реабилитация нужна 80% переболевших COVID-19, вне зависимости от тяжести проявления заболевания.

В тот же день главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава Галина Иванова сообщила, что У 99% переболевших коронавирусной инфекцией проявились неврологические последствия: от головной боли, нарушения чувствительности до депрессии. Кроме неврологических последствий, после COVID-19 возникают кардиореспираторные, мышечно-скелетные нарушения и сбои с обменом веществ.

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Одна из школ в испанской провинции Мурсия из-за коронавируса перенесла часть уроков из классов на пляж
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Минздрав Оксана Драпкина коронавирус

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