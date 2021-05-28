Непривитых от коронавируса ульяновцев отправят на "удаленку" с июля

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Ульяновской области установлен переходный период до 1 июля для исполнения новых требований о частичном переводе непривитых от COVID-19 сотрудников на удаленный формат работы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу.

В начале недели власти сообщали, что работодатели будут разделены на две группы: в первую войдут те организации и ИП, где вакцинированы или переболели менее 60% работников, во вторую группу – те, где иммунитет имеют более 60% сотрудников. Первая группа будет обязана перевести на удаленный режим работы не менее 40% не вакцинированных работников от штатной численности, включая всех сотрудников из числа группы риска и беременных женщин, вторая категория работодателей – не менее 10% сотрудников. Предполагалось, что изменения вступят в силу с 1 июня.

"Для того, чтобы организации и индивидуальные предприниматели смогли провести подготовку, предложено отсрочить контрольные мероприятия по соблюдению указа губернатора до 1 июля", - говорится в сообщении.

Ранее на пресс-конференции и.о.председателя правительства региона Александр Смекалин отметил, что до 1 июля по всем заявкам, которые будут предоставлены в правительство и Минздрав, будет организована вакцинация сотрудников.

"Будет организована вакцинация сотрудников, в том числе на крупных предприятиях с выездом на место. Это абсолютно бесплатно. Мы дадим всем организациям, которые заинтересованы, выполнить требования указа и предотвратить распространение коронавируса", - сказал Смекалин.

Процент сотрудников, которые должны будут перейти на удаленный формат, будет вычисляться от количества непривитых, не прошедших тестирование или относящихся к группе риска.

Главная цель изменений – разорвать "цепочку" возможного заражения в трудовых коллективах и предотвратить третью волну коронавируса, отметил Смекалин.

Ранее сообщалось, что режим коронавирусных ограничений в Ульяновской области продлен до 30 июня. По рекомендациям Роспотребнадзора, в регионе остаются в силе требования о масочном режиме, социальной дистанции и ограничения проведения массовых мероприятий.