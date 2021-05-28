Поиск
AНачало в 20:15Дания ДанияБелоруссия БелоруссияBНачало в 20:15Латвия ЛатвияНорвегия НорвегияAНачало в 16:15Швеция Швеция4 : 1Великобритания ВеликобританияОконченBНачало в 16:15Казахстан Казахстан2 : 4Канада КанадаОкончен

Непривитых от коронавируса ульяновцев отправят на "удаленку" с июля

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Ульяновской области установлен переходный период до 1 июля для исполнения новых требований о частичном переводе непривитых от COVID-19 сотрудников на удаленный формат работы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу.

В начале недели власти сообщали, что работодатели будут разделены на две группы: в первую войдут те организации и ИП, где вакцинированы или переболели менее 60% работников, во вторую группу – те, где иммунитет имеют более 60% сотрудников. Первая группа будет обязана перевести на удаленный режим работы не менее 40% не вакцинированных работников от штатной численности, включая всех сотрудников из числа группы риска и беременных женщин, вторая категория работодателей – не менее 10% сотрудников. Предполагалось, что изменения вступят в силу с 1 июня.

"Для того, чтобы организации и индивидуальные предприниматели смогли провести подготовку, предложено отсрочить контрольные мероприятия по соблюдению указа губернатора до 1 июля", - говорится в сообщении.

Ранее на пресс-конференции и.о.председателя правительства региона Александр Смекалин отметил, что до 1 июля по всем заявкам, которые будут предоставлены в правительство и Минздрав, будет организована вакцинация сотрудников.

"Будет организована вакцинация сотрудников, в том числе на крупных предприятиях с выездом на место. Это абсолютно бесплатно. Мы дадим всем организациям, которые заинтересованы, выполнить требования указа и предотвратить распространение коронавируса", - сказал Смекалин.

Процент сотрудников, которые должны будут перейти на удаленный формат, будет вычисляться от количества непривитых, не прошедших тестирование или относящихся к группе риска.

Главная цель изменений – разорвать "цепочку" возможного заражения в трудовых коллективах и предотвратить третью волну коронавируса, отметил Смекалин.

Ранее сообщалось, что режим коронавирусных ограничений в Ульяновской области продлен до 30 июня. По рекомендациям Роспотребнадзора, в регионе остаются в силе требования о масочном режиме, социальной дистанции и ограничения проведения массовых мероприятий.

Ульяновская область коронавирус

Новости по теме

Новости

Поклонская заявила о решении не участвовать в выборах в Госдуму

Поклонская заявила о решении не участвовать в выборах в Госдуму

В отношении редактора DOXA Метелкина возбуждено дело о клевете

Роскомнадзор направил "Каналу Disney" письмо о мультике Out

Роскомнадзор направил "Каналу Disney" письмо о мультике Out

ФСБ задержала в Саратове 14 последователей украинских экстремистов

Госкомиссия допустила ракету "Союз" со спутниками OneWeb к запуску

Госкомиссия допустила ракету "Союз" со спутниками OneWeb к запуску

Кабмин пообещал поддержку бизнесу после запрета одноразового пластика

Кабмин пообещал поддержку бизнесу после запрета одноразового пластика

Гендиректора Petropavlovsk предложили нестандартно отблагодарить

Гендиректора Petropavlovsk предложили нестандартно отблагодарить

Глава ВТБ опасается законодательного ограничения потребкредитования

РАН сочла недостаточными темпы COVID-вакцинации в России

РАН сочла недостаточными темпы COVID-вакцинации в России
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Суд в Минске отклонил жалобу на задержание Софии Сапеги

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');