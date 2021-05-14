Петербургский прокурор попросил запретить пост в инстаграме Dolce&Gabbana

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге прокурор направил в Октябрьский суд административный иск о запрете распространять в России информацию, которая содержится в одном из постов в инстаграме Dolce&Gabbana. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В иске говорится, что прокурор нашел в интернете по указанному пресс-службой адресу видео, в котором нашел информацию, отрицающую семейные ценности и пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения.

Суд оставил иск без движения до 7 июня.

Судя по опубликованной ссылке, претензии у прокурора возникли к посту от 13 февраля.

Петербургские суды с января рассматривают иски прокуроров о блокировке ссылок с аниме. Уже вынесены решения о блокировке интернет-адресов с популярными японскими мультфильмами "Тетрадь смерти", "Инуясики", "Токийский гуль", "Эльфийская песня", "Ложные выводы", "Игра Дарвина", "Сладкая жизнь", "Аки и Сора" и др. Опираясь на заключения экспертов, судьи приходят в выводам, что эти видеоролики демонстрируют насилие, размывают гендерные роли, стирают границы между добром и злом, негативно влияют на психику несовершеннолетних зрителей и склоняют их к суициду, а также угрожают национальной безопасности России.