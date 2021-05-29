Паводок в Красноярском крае отрезал от "большой земли" 14 населенных пунктов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Красноярском крае из-за паводка нарушено сообщение с четырнадцатью населенными пунктами, сообщает в субботу пресс-служба МЧС России.

"Пожарные, спасатели, волонтеры оказывают всестороннюю помощь жителям 14 населенных пунктов в Ермаковском, Каратузском и Курагинском районах, отрезанных водой от "большой земли", - рассказали в ведомстве.

Там дежурят сотрудники пожарно-спасательных частей, краевые спасатели и полиция. В случае необходимости они доставляют жителям по их просьбе дополнительные лекарства.

"Так, сегодня через перелитую автодорогу, соединяющую населенный пункты Каратузское и Верхний, Нижний Кужебар Каратузского района, были направлены дополнительные медикаменты", - отметили в МЧС.

В Шушенском районе, согласно сообщению, для вывода воды с подтопленных дачных участков с помощью тяжелой техники прорыли канавы, установили дренажные траншеи.

Всего для ликвидации последствий паводка в регионе ежесуточно задействуются более 120 человек, 50 единиц техники и плавсредства.