В Красноярском крае ограничили движение по дорогам в трех районах из-за паводка

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Затопление дорог зафиксировано в трех районах Красноярского края, в связи с чем ограничено движение по ряду направлений, сообщает пресс-служба Главка МЧС по краю в среду.

"В Богучанском, Каратузском, Ирбейском районах наблюдаются переливы участков автодорог, движение ограничено. Ограничено движение на автодорогах Богучаны - Бедоба, Каратузское - Старая Копь, Ильино-Посадное - Минушка", - говорится в релизе.

Также сообщается, что на местах дежурит дорожная техника повышенной проходимости.

Как сообщалось, более полусотни приусадебных участков в четырех районах края оказались подтоплены из-за поднятия уровня двух рек после обильных дождей.