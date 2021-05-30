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СКР переквалифицировал дело против инспектора ДПС, застрелившего нарушителя

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Следователи изменили квалификацию уголовного дела в отношении полицейского после смерти раненного им 19-летнего мужчины в Новосибирской области, сообщает СУ СКР по региону.

Ранее сотруднику ДПС предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч.1 ст. 118 УК РФ) и превышении должностных полномочий (пп."а, б" ч.3 ст.286 УК РФ). Однако, в связи со смертью потерпевшего 30 мая, действия обвиняемого квалифицированы по статье о причинении смерти по неосторожности (ч 1 ст.109 УК РФ).

Как сообщалось, в пятницу вечером на 61-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" в Мошковском районе водитель автомобиля Тoyota не остановился по требованию сотрудника ДПС и продолжил движение. Полицейские преследовали его, пока автомобиль не остановился у гостиницы. Из него выбежали несколько человек, одного задержали, а двое других вернулись, чтобы помешать полицейским. Один из мужчин оказал активное сопротивление, полицейский ударил его несколько раз, а затем достал пистолет и во время борьбы случайно выстрелил нарушителю в голову.

Сотрудники полиции оказали пострадавшему первую помощь и вызвали бригаду врачей, которая доставила его в больницу, где он скончался. Двое других правонарушителей были доставлены в отдел полиции.

Новосибирская область СКР

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