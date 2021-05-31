От пьяницы, ранившего в Екатеринбурге девочку и росгвардейца, ушла жена

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Подозреваемый в стрельбе в Екатеринбурге долгое время употреблял спиртное, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

"Задержанный примерно неделю назад пристрастился к спиртному, в результате чего от него к родственникам ушла его спутница жизни. Таким образом, длительное злоупотребление алкоголем и привело к столь печальным последствиям", - пояснил Горелых.

По его словам, проведенное полицией исследование показало, что "в крови у мужчины находилась большая доза алкоголя - порядка 1,15-1,17 промилле".

По информации Горелых, в спецоперации по задержанию стрелявшего, которого уволили из системы МВД еще в 2011 году, участвовало около 100 сотрудников МВД под руководством начальника городской полиции.

Накануне пьяный мужчина, как впоследствии оказалось - бывший сотрудник милиции, начал стрелять из окна дома по улице Бородина в Екатеринбурге. Он ранил девятилетнюю девочку и сотрудника Росгвардии. Школьница после операции находится в тяжелом состоянии в реанимации, а росгвардейца после оказания медпомощи отпустили домой.

48-летний подозреваемый был задержан. Ранее он работал инспектором патрульно-постовой службы в звании старшего прапорщика милиции. Его уволили из органов внутренних дел еще до реорганизации милиции в полицию.

Соседка мужчины сообщила журналистам, что он работал в частном охранном предприятии, по ее словам, был "начальником охраны". При задержании у мужчины изъяли карабин "Вепрь", на который у него было разрешение с 2010 года.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.