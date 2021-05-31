Поиск

От пьяницы, ранившего в Екатеринбурге девочку и росгвардейца, ушла жена

От пьяницы, ранившего в Екатеринбурге девочку и росгвардейца, ушла жена
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Подозреваемый в стрельбе в Екатеринбурге долгое время употреблял спиртное, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

"Задержанный примерно неделю назад пристрастился к спиртному, в результате чего от него к родственникам ушла его спутница жизни. Таким образом, длительное злоупотребление алкоголем и привело к столь печальным последствиям", - пояснил Горелых.

В РоссииРаненную при стрельбе в Екатеринбурге девочку ввели в медикаментозный сонЧитать подробнее

По его словам, проведенное полицией исследование показало, что "в крови у мужчины находилась большая доза алкоголя - порядка 1,15-1,17 промилле".

По информации Горелых, в спецоперации по задержанию стрелявшего, которого уволили из системы МВД еще в 2011 году, участвовало около 100 сотрудников МВД под руководством начальника городской полиции.

Накануне пьяный мужчина, как впоследствии оказалось - бывший сотрудник милиции, начал стрелять из окна дома по улице Бородина в Екатеринбурге. Он ранил девятилетнюю девочку и сотрудника Росгвардии. Школьница после операции находится в тяжелом состоянии в реанимации, а росгвардейца после оказания медпомощи отпустили домой.

48-летний подозреваемый был задержан. Ранее он работал инспектором патрульно-постовой службы в звании старшего прапорщика милиции. Его уволили из органов внутренних дел еще до реорганизации милиции в полицию.

Соседка мужчины сообщила журналистам, что он работал в частном охранном предприятии, по ее словам, был "начальником охраны". При задержании у мужчины изъяли карабин "Вепрь", на который у него было разрешение с 2010 года.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Екатеринбург

Новости по теме

Новости

Шойгу объявил о снятии водной блокады Крыма

Кремль заявил, что Путину известно о сверхдоходах металлургов

Кремль заявил, что Путину известно о сверхдоходах металлургов

Раненную при стрельбе в Екатеринбурге девочку ввели в медикаментозный сон

Пандемия коронавируса

За сутки в России выявили более 8,4 тыс. случаев коронавируса

За сутки в России выявили более 8,4 тыс. случаев коронавируса

AliExpress Россия откроет 2 тыс. пунктов выдачи заказов в сети "Почты России"

В запертой квартире в Подмосковье нашли тела 2 детей и 2 взрослых

ФАС будет использовать искусственный интеллект для поиска картелей

Издание NEWSru.com объявило о своем закрытии

Издание NEWSru.com объявило о своем закрытии

Разработаны новые правила проезда по платным дорогам

ФСБ выявила почти сотню нелегальных "оружейников" в 25 регионах

ФСБ выявила почти сотню нелегальных "оружейников" в 25 регионах
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');