Суд арестовал устроившего стрельбу в Екатеринбурге экс-милиционера

Сергей Болков в Чкаловском районом суде Фото: Алексей Колчин/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Чкаловский райсуд Екатеринбурга отправил бывшего сотрудника милиции, обвиняемого по делу о стрельбе в городе, в результате которой пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии, под стражу почти на два месяца, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Сергея Болкова арестовали на срок до 29 июля, объявил судья.

Ранее в понедельник, во время заседания по избранию для Болкова меры пресечения, было объявлено, что обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном.

Адвокат Болкова возражала против ареста подзащитного, указывая, что он раскаялся и осознал, что именно произошло. "И полагаю, что одна лишь тяжесть обвинения не может служить основанием для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. (...) Мой подзащитный впервые привлекается к уголовной ответственности", - сказала адвокат.

Стрельба в Екатеринбурге

Накануне пьяный мужчина, как впоследствии оказалось - бывший сотрудник милиции, начал стрелять из окна дома по улице Бородина в Екатеринбурге. Он ранил девятилетнюю девочку и сотрудника Росгвардии. Школьница после операции находится в тяжелом состоянии в реанимации, ее ввели в медикаментозный сон, а росгвардейца после оказания медпомощи отпустили домой.

48-летний подозреваемый был задержан. Ранее он работал инспектором патрульно-постовой службы в звании старшего прапорщика милиции. Его уволили из органов внутренних дел еще до реорганизации милиции в полицию.

Соседка мужчины сообщила журналистам, что он работал в частном охранном предприятии, по ее словам, был "начальником охраны". При задержании у мужчины изъяли карабин "Вепрь", на который у него было разрешение с 2010 года.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.