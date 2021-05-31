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Раненную при стрельбе в Екатеринбурге девочку ввели в медикаментозный сон

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Медики ввели девятилетнюю девочку, которая пострадала при стрельбе в Екатеринбурге в воскресенье, в медикаментозный сон, сообщил заведующий отделением реанимации Областной детской клинической больницы Виталий Лазутин.

"Пациент находится на искусственной вентиляции легких, ему проводится медикаментозная седация, так как ранний послеоперационный период этого требует", - сказал Лазутин журналистам в понедельник.

По его словам, операция длилась четыре часа и "прошла достаточно успешно".

"Девочка находится в медикаментозной седации, назвать это комой нельзя, это хороший глубокий сон. Так комфортнее и ребенку с целью синхронизации с аппаратом ИВЛ, и дополнительно позволяет нам углубить по мере необходимости анельгизию", - пояснил он.

В воскресенье вечером в Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу с балкона по людям, ранив девочку и сотрудника Росгвардии. Очевидцы рассказали "Интерфаксу", что стрелявший несколько дней был в запое. Школьницу прооперировали, она оказалась в реанимации. Росгвардейцу оказали медицинскую помощь в больнице и отпустили домой.

Бойцы СОБР задержали стрелка, взяв квартиру штурмом. При задержании у мужчины изъяли карабин "Вепрь", разрешение на который он получил в 2010 году и с тех пор неоднократно продлевал.

Ранее стрелявший работал инспектором патрульно-постовой службы в звании старшего прапорщика милиции. Его уволили из органов внутренних дел еще до реорганизации милиции в полицию.

По данным источника "Интерфакса", стрелявший злоупотреблял алкоголем на фоне стресса. По предварительным данным, после увольнения из правоохранительных органов у него неоднократно случались приступы немотивированной агрессии и семейные конфликты на фоне алкоголизма.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Чкаловский суд Екатеринбурга в понедельник рассмотрит ходатайство следователя об аресте задержанного.

Екатеринбург

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