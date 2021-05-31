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Суд по делу о призывах сносить поклонные кресты начнется в Уфе 8 июня

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Уфе Кировский суд 8 июня начнет рассматривать уголовное дело активистки Рамили Саитовой, которую обвиняют в призывах к экстремизму через интернет (ч.2 ст.280 УК), сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, в ноябре 2020 года Саитова опубликовала на YouTube видеообращение, в котором потребовала снести поклонный крест в селе Узян, установленный в 2016 году на месте сгоревшего в 1934 году Троицкого храма. На месте креста она намеревалась провести народное собрание как член самопровозглашенного правительства Башкирии.

После этого Саитова призвал демонтировать уже все поклонные кресты в Башкирии, а крест в Узяне был подожжен. В связи с поджогом было возбуждено уголовное дело о вандализме. Активистку задержали 6 ноября и арестовали.

Дело Саитовой расследовали в ФСБ. В суд оно поступило 14 мая.

Башкирия Уфа Рамиля Саитова Узян Кировский суд ФСБ

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