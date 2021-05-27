Google оштрафован на 3,5 млн рублей

Всего с начала года компания получила штрафы на 9,5 млн рублей

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Москве мировой суд Таганского района оштрафовал Google на 3,5 млн рублей за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи в России от запрещенного в стране контента. Об этом сообщила пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

Штраф назначил мировой судья судебного участка № 422 Таганского района.

1 июня суд проведет заседания еще по пяти административным протоколам, по которым Google грозит штраф на общую сумму до 24 млн рублей.

С начала года компания уже получила штрафы на 6 млн рублей за неудаление запрещенного контента. В общей сложности, компания должна выплатить за нарушение российского законодательства 9,5 млн рублей.

За недостаточную фильтрацию поисковой выдачи компанию также штрафуют не в первый раз. Последний раз такой штраф ей назначили в декабре 2020 года, она его выплатила в марте.

Роскомнадзор ранее сообщал, что "в среднем Google из поисковой выдачи не удаляет от 20% до 30% "опасного" контента", в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, с детской порнографией и страницы онлайн-магазинов по продаже наркотиков.

В ведомстве напоминали, что закон "Об информации" устанавливает требования, направленные на защиту граждан от социально опасного контента в интернете, в частности, обязывает поисковые системы исключать из выдачи на территории России ссылки на интернет-ресурсы с запрещенной в стране информацией. Штрафы за повторные нарушения по ч.2.1 ст. 13.40 КоАП (Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы) составляют для компаний от 1,5 до 5 млн рублей.