Жена Шестуна заявила, что на нее завели уголовное дело

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Жена бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна Юлия сообщила, что она и ее отец стали фигурантами уголовного дела о незаконных действиях с автомобилями, которые подлежат конфискации. Уголовное преследование она считает незаконным.

"Речь об автомобилях, титульными владельцами которых являлись жена и тесть Александра Вячеславовича, но которые были изъяты летом 2019 года по решению Красногорского суда Московской области как имущество Шестуна", - заявила она "Интерфаксу".

По ее словам, дело о "незаконных действиях в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации" (ч. 1 ст. 312 УК) возбудили в службе судебных приставов.

Юлия Шестун заявила, что ни она, ни ее отец не являются субъектами статьи.

"Машины были арестованы по решению СК России еще в 2018 году, ключи и документы у нас изъяли и автомобили, о которых идет речь, нам вверены не были. Появление этого уголовного дела - продолжение политического преследования незаконно осужденного политзаключенного Александра Шестуна", - добавила она.

Официальными комментариями правоохранительных органов по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.

В декабре 2020 года Подольский суд приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима за коррупцию и оштрафовал на 49 млн рублей. Бывший чиновник признан в незаконной передаче четырех участков земли частной компании, а также в получении взяток на общую сумму 9,9 млн рублей в течение шести лет.

До вынесения приговора Одинцовский и Красногорский суды по иску Генпрокуратуры обратили в доход государства имущество Шестуна и связанных с ним людей и компаний стоимостью более 1 016 млн рублей и почти 2,5 млрд рублей.

Шестун был арестован летом 2018 года. До приговора он несколько раз объявлял голодовку. Вину он не признает и считает свое преследование политически мотивированным.

В апреле 2021 года в отношении Шестуна были возбуждены уголовные дела об угрозе или насильственных действиях в связи с осуществлением правосудия, о неуважении к суду и об оскорблении представителя власти.