Утверждено обвинительное заключение по делу Шестуна о неуважении к суду

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Московской области сообщила, что утвердила обвинительное заключение и скоро направит в Подольский городской суд уголовное дело об угрозах и неуважении суда в отношении бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна, ранее осужденного за коррупцию.

Бывшему чиновнику по этому делу вменяют угрозу убийством и причинением вреда здоровью судьи (ч. 1 ст. 296 УК), неуважение к суду (ч.ч. 1, 2 ст. 297 УК) и оскорбление представителя власти (ст. 319 УК). О деле стало известно в апреле 2021 года.

Следствие считает, что Шестун в Подольском суде 21 и 25 декабря 2020 года в присутствии журналистов "высказал оскорбления, угрозы убийством и причинения вреда здоровью", публично оскорбил судебного пристава, а также проявил неуважение к суду, выразившееся

В декабре 2020 года Подольский городской суд приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима и оштрафовал на 49 млн в оскорблении участников судебного разбирательства. рублей, а также удовлетворил иск к нему на 64,5 млн рублей. По этому делу чиновник обвинялся в незаконной передаче четырех региональных участков земли частной компании и получении 9,9 млн рублей взяток от главы департамента спорта Серпуховского района.

Шестун, арестованный летом 2018 года, отвергает все обвинения и называет свое преследование заказным и политически мотивированным.