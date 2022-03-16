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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:29

Бывший чиновник Росрыболовства Хохлов осужден за мошенничество и освобожден в зале суда

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы приговорил бывшего советника главы Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Юрия Хохлова к четырем годам и восьми месяцам колонии общего режима по делу о мошенничестве, сообщает столичная прокуратура.

"Пресненский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего советника руководителя Федерального агентства по рыболовству министерства сельского хозяйства РФ 51-летнего Юрия Хохлова. С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Центрального административного округа суд приговорил Хохлова к четырем годам восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщает прокуратура.

Суд также назначил Хохлову штраф в размере 500 тыс. рублей.

При этом из-за фактического отбытия наказания Хохлов был освобожден от него, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Игорь Зубер.

"Приговор мы воспринимаем как компромисс, который, по нашему мнению, был достигнут в результате активной и правильной позиции защиты и отсутствия в деле каких-либо доказательств, изобличающих Хохлова в инкриминируемом ему преступлении", - добавил защитник.

Хохлов признан виновным в покушении на особо крупное мошенничество. Он находился в международном розыске и был экстрадирован в Россию с Кипра в декабре 2020 года.

По версии следствия, в 2016 году Хохлов, будучи советником руководителя Росрыболовства, и его соучастники предложили знакомому за $7 млн занять руководящую должность во вновь создаваемом подразделении Росрыболовства по Дальневосточному федеральному округу, при этом намереваясь похитить переданную сумму.

При передаче первой части денежных средств в размере $300 тыс., которая проходила под контролем сотрудников ФСБ, соучастники были задержаны.

В прокуратуре Москвы уточнили, что остальные соучастники приговором суда осуждены к различным срокам лишения свободы.

Росрыболовство Юрий Хохлов

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