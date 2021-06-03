"Мираторг" и "Иннопрактика" будут сотрудничать в сфере селекции и генетики

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Губернаторы Московской и Брянской областей Андрей Воробьев и Александр Богомаз, а также представители компаний "Мираторг" и "Иннопрактика" подписали на ПМЭФ меморандум о сотрудничестве в сфере генетики, агро- и биотехнологий.

В "Иннопрактике" рассчитывают, что это сотрудничество позволит "реализовать перспективные проекты, направленные на биологизацию сельского хозяйства, укрепление генетического потенциала крупного рогатого скота и на подготовку кадров для высокотехнологичного АПК", сообщил на церемонии подписания меморандума глава дирекции развития агро- и биотехнологий компании "Иннопрактика" Владимир Авдеенко.

Стороны договорились сотрудничать в том числе в области геномной селекции сельскохозяйственных животных, направленной на повышение эффективности животноводства.

Программа по проведению генотипирования крупного рогатого скота будет реализована на базе крупной лаборатории молекулярно-генетической экспертизы в Домодедово.

Еще одной сферой взаимодействия сторон станет развитие рынка отечественных биотехнологий для агропромышленного комплекса.

Часть инновационных препаратов, разработанных "Иннопрактикой" будет применяться на производственных площадках "Мираторга" в Брянской области.

Ожидается, что в рамках проекта в 2021 году будет сделано более 500 апробаций биологических средств защиты растений, кормовых добавок для животных и биоконсервантов для заготовки кормов на площадках по всей России.

Как объясняла "Интерфаксу" в 2015 году руководитель "Иннопрактики" Катерина Тихонова, "Иннопрактика" занимается организацией связей компаний и молодых ученых, которые готовы работать на бизнес.

https://www.interfax.ru/russia/474948