Суд отказал историку Соколову в иске к научному оппоненту Понасенкову

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Савеловский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска о защите чести и достоинства, который подал к публицисту Евгению Понасенкову историк Олег Соколов, осужденный на 12,5 лет колонии за убийство аспирантки и незаконное хранение оружия.

Соответствующее решение вынесено в четверг, 3 июня, следует из картотеки суда.

"Процесс тянулся больше трех лет (дошло аж до третьей инстанции, которая спустила дело на новое рассмотрение) - и Савеловский районный суд вынес решение: иск Соколова ко мне полностью отклонен", - написал в фейсбуке Понасенков.

Он добавил, что Соколов в соответствии с решением суда должен возместить ему судебные издержки.

О конфликте между петербургским специалистом по истории наполеоновской Франции Соколовым и московским автором работ на ту же тему Понасенковым стало известно в 2018 году. Тогда Понасенков обвинил Соколова в плагиате: согласно его заявлению, экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) заимствовал концепции из его монографии "Первая научная история войны 1812 года", не сделав ссылок.

Соколов же в интервью писателю Дмитрию Пучкову заявил, что труд Понасенкова - "не научный", автор "не является ученым-историком", а "его произведение не заслуживает доверия со стороны читателей, так как он непосредственно не изучал источники, на которые ссылается".

Эта ситуация послужила поводом для судебного разбирательства. Понасенков подал к Соколову иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Как сообщалось, в первой инстанции суд встал на сторону экс-доцента СПбГУ, а Санкт-Петербургский городской суд это решение отменил, частично удовлетворив требования истца. Оппоненты дошли до кассации, которая в марте этого года оставила решение апелляционного суда без изменений.

Соколов же предъявил Понасенкову встречный иск.

Между тем Понасенков неоднократно сообщал в соцсетях, что Соколов решение суда не выполнил. "Этот тип (...) обязан выплатить мне почти 90 тыс. рублей и принести публичные извинения. (...) Если он этого не сделает, то его имущество будет описано", - писал публицист в телеграме в конце декабря 2020 года.

25 декабря 2020 года Октябрьской районный суд Петербурга приговорил Соколова к 12,5 годам колонии строгого режима за убийство и незаконное хранение оружия. Приговор был обжалован, жалоба до сих пор не рассмотрена.

Как установили следствие и суд, в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе конфликта на почве взаимной ревности 64-летний экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Соколов выстрелил из обреза охотничьего карабина "ТОЗ-17-01" (лицензии на это оружие у фигуранта не было) в 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, с которой сожительствовал, после чего начал душить, а затем выстрелил в нее еще трижды. Когда девушка скончалась, он расчленил ее тело и решил утопить в Мойке. О преступлении стало известно после того, как историка обнаружили с отчлененными женскими руками в реке, куда он свалился, избавляясь от останков. Соколов признал вину в совершении инкриминируемых преступлений.

В ходе судебного процесса Соколов заявил, что до совершения преступления его довели "Понасенков и преступная группа", которые в течение двух лет оказывали на него "психотравмирующее воздействие". Понасенков в июле минувшего года сообщал "Интерфаксу", что намерен судиться с Соколовым из-за обвинений в доведении до убийства аспирантки.

Бывший доцент СПбГУ Соколов - специалист по военной истории Франции и эпохе Наполеона, один из основателей движения военно-исторической реконструкции в России. Понасенков - автор публицистических и исторических работ на тему наполеоновской Франции, режиссер и телеведущий.