Отбывающий пожизненное наказание "ангарский маньяк" Попков получил новый срок

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Ангарский городской суд Иркутской области в четверг признал известного как "ангарский маньяк" 61-летнего Михаила Попкова, ранее приговоренного к пожизненному заключению за серию убийств женщин, виновным в убийстве еще одного человека, сообщает прокуратура региона.

"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 9,5 году лишения свободы, по совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Он осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Региональное следственное управление СКР объявило, что, по версии следствия, в мае 2011 года в городе Ангарске Иркутской области в парке за ДК "Современник" подсудимый встретил ранее незнакомую ему местную жительницу.

"В ходе непродолжительной беседы между Попковым и женщиной произошла ссора, в результате которой он несколько раз ударил потерпевшую имевшимся при нем топором. От полученных травм женщина скончалась на месте, злоумышленник облил ее тело горючей жидкостью, поджег и скрылся", - говорится в сообщении.

В следственном управлении уточнили, что с учетом ранее расследованных уголовных дел доказана причастность Попкова к совершению 87 убийств и трех покушений на убийство.

Ранее в четверг стало известно, что "ангарскому маньяку" предъявлено обвинение в совершении убийств еще двух женщин по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, в августе 2008 года обвиняемый подъехал на автомобиле к участку местности на Московском тракте в Ангарске, где встретил двух женщин. При знакомстве между ними произошла ссора. В ходе конфликта, пока одна из жертв сидела в салоне автомобиля, Попков задушил веревкой находившуюся на улице женщину. После он вернулся к машине, вывел из нее вторую женщину и аналогичным способом убил ее.

Вину в инкриминируемом преступлении Попков признал полностью.

Он совершал преступления с 1992 по 2010 годы на территории Иркутской области, за что по совокупности преступлений был приговорен к пожизненному заключению.

