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Рогозин заявил, что рано решать вопрос участия НАСА в новой станции

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "Роскосмос" не исключает участия НАСА в проекте новой орбитальной станции, но этот вопрос будет решаться позднее, сообщил "Интерфаксу" глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы в самом начале пути. Мы пока говорим о технической стороне дела, а уже участие, международное или чисто национальное, это вопрос, который будет решаться на более поздних стадиях", - сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне Рогозин провёл переговоры с главой НАСА Биллом Нельсоном. Как сообщили в "Роскосмосе", Нельсон принял приглашение главы российской госкорпорации посетить Россию и предложил продлить работу МКС до 2030 года.

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Рогозин в свою очередь отметил, что обсуждение дальнейшей судьбы МКС возможно только после отмены американских санкций против предприятий "Роскосмоса".

Ранее сообщалось, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнерам по станции. При этом исполнительный директор "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко заявлял, что Россия может продолжить поддерживать свой сегмент при финансовом участии США.

Альтернативой станет создание национальной орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году, а завершить развертывание в 2035.

Роскосмос Дмитрий Рогозин НАСА МКС

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