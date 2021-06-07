Пользователи Twitter подали в суд на Роскомнадзор

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, оппозиционер Евгений Доможиров, фотограф Евгений Фельдман и столичный муниципальный депутат Вадим Коровин подали коллективный иск к Роскомнадзору в связи с замедлением Twitter.

Иск подан в Таганский суд, сообщил "Интерфаксу" адвокат истцов, старший партнер проекта "Сетевые Свободы" Станислав Селезнев.

Заявители попросили суд обязать Роскомназдор "прекратить применение мер централизованного реагирования в форме замедления скорости и иного ограничения работы Twitter", а также обязать ведомство "исключить сервис из перечня угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования сети "Интернет" и сети связи общего пользования на территории РФ".

Истцы указали, что никогда не публиковали нелегальный контент и не призывали к насилию и никак не связаны с владельцами аккаунтов, ответственных за размещение предположительно запрещенной информации в Twitter. Поэтому замедление работы сервиса они рассматривают как вмешательство в их право на свободное выражение своего мнения.

"Права каждого из истцов в значительной степени затронуты применяемыми ограничениями, так как публикация медиафайлов составляет значимую часть их общения с аудиторией", - добавил адвокат.

Он объяснил, что его доверители хотят проверить законность и обоснованность использования новой технологии Роскомнадзора, "которая затрагивает большое число пользователей", тем более, что ведомство обещало замедлять и другие сервисы.

Комментариями Роскомнадзора по иску "Интерфакс" пока не располагает.

Роскомнадзор 10 марта сообщил, что начал замедлять трафик Twitter на всех мобильных устройствах и на половине стационарных компьютеров, чтобы вынудить компанию удалять запрещенный к распространению контент по требованиям чиновников. 17 мая ведомство сообщило, что сервис удалил 91% запрещенного контента и блокировать его пока не будут. Служба сняла ограничение скорости Twitter на стационарных компьютерах, сохранив его на мобильных устройствах.

Мировой суд Таганского района оштрафовал компанию почти на 28 млн рублей за неудаление запрещенного контента, в том числе сообщений о несогласованных митингах.