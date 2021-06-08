Свыше 60 чиновников Приморья привлекут к ответственности из-за энергоаварий

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Дальневосточное управление Ростехнадзора завершило расследование причин энергоаварий, произошедших в ноябре прошлого года в Приморском крае во время ледяного дождя.

"По результатам расследования в отношении 61 должностного лица электросетевых предприятий возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 9.11 КоАП РФ (нарушение правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей)", - говорится в распространенном во вторник сообщении управления.

Непогода вызвала обледенение оборудования электроустановок, повреждения линий электропередачи из-за ветра и упавших деревьев.

Основными причинами, ставшими предпосылками аварии или затруднившие ее ликвидацию, ведомство называет отсутствие контроля электросетевых организаций за соблюдением правил охраны электрических сетей, отсутствие аварийного запаса оборудования, запчастей, необходимых для замены поврежденного оборудования, нехватку спецтехники и ремонтных бригад, продление срока эксплуатации линии электропередачи, имеющих аварийно-опасные дефекты.

Ведомство взяло под контроль устранение причин аварии.

Как сообщалось, циклон обрушился на Приморский край в ночь на 19 ноября 2020 года. Он принес ледяной дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало энерго- и теплоаварии, перебои связи, нарушения в движении транспорта. Без света тогда остались почти 181 тысяч человек в 73 населенных пунктах. В крае был введен режим ЧС регионального уровня, который был снят 10 декабря. Больше всего пострадали от ледяного шторма Владивосток и Артем.

Предварительная оценка ущерба от циклона превышала миллиард рублей на начало декабря 2020 года.