Госдума запретила публичный показ изображений глав организаций, осужденных в Нюрнберге

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о причислении изображений и выступлений руководителей организаций и движений, признанных Международным военным трибуналом преступными, к экстремистским материалам и запрете их публичной демонстрации.

Документ причисляет к экстремистским материалам выступления и изображения руководителей групп, организаций или движений, приговором Международного (Нюрнбергского) военного трибунала признанных преступными, а также глав других организаций, которые сотрудничали с такими осужденными группами.

Соответствующие поправки внесены в закон "О противодействии экстремистской деятельности" (114-ФЗ).

При этом по аналогии с нацистской атрибутикой и символикой в России запрещается лишь публичная демонстрация изображений и выступлений лиц, руководивших осужденными в Нюрнберге организациями, движениями и группами - такие изменения внесены в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" (80-ФЗ). Как и в случае с символикой, исключение делается при отсутствии признаков пропаганды или оправдания нацизма и "формировании негативного отношения" к его идеологии.

Проект закона (1064063-7) был внесен в ноябре 2020 года группой депутатов во главе с председателем думского комитета по культуре Еленой Ямпольской, руководителем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и вице-спикером Госдумы Петром Толстым. Изначально он предполагал запрет на публичную демонстрацию изображений всех лиц, признанных военными преступниками, как Нюрнбергским трибуналом, так и приговорами других национальных, военных и оккупационных трибуналов, а также судов во время Великой Отечественной войны. Поправки ко второму чтению законопроекта позже предложило правительство РФ.

Соавтор инициативы, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская говорила "Интерфаксу", что в случае принятия поправок ответственность за нарушение вводимого запрета может назначаться в соответствии с действующей статьей 20.29 КоАП за распространение и производство экстремистских материалов . По словам депутата, для этого ранее внесенный ею законопроект (1064108-7) о введении административной ответственности по статье о демонстрации нацистской символики (ст. 20.3 КоАП) может быть отозван.

Согласно ст. 20.29 КоАП, за производство и распространение экстремистских материалов гражданам грозит штраф от 1 до 3 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток, должностным лицам - штраф от 2 до 5 тыс. рублей, юридическим лицам - от 100 тысяч до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. При этом сами экстремистские материалы и оборудование для их изготовления подлежат конфискации.

Ранее предложенное Ямпольской наказание по ст. 20.3 КоАП предполагает штраф в размере от 1 до 2 тыс. рублей для граждан, от 1 до 4 тыс. рублей для должностных и от 10 до 50 тыс. рублей для юридических лиц с конфискацией предмета правонарушения. Физические лица также могут быть подвергнуты административному аресту на срок до 15 суток.