Дума приняла закон о внесудебной блокировке клеветы в интернете

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Государственная дума приняла в окончательном чтении закон, предусматривающий внесудебный порядок блокировки клеветнической информации в интернете.

Согласно документу (1113081-7), в закон "Об информации" вносится новая статья, в которой детализирован порядок ограничения доступа к недостоверной информации, которая порочит честь и достоинство лица и связана с обвинением в совершении преступления.

Заявление прокурору

Авторами инициативы, внесенной в Думу в феврале, выступили депутаты Сергей Боярский, Андрей Альшевских и Валерий Газзаев. Согласно принятому закону, у гражданина появится право обратиться к прокурору своего региона с просьбой принять меры к удалению клеветнической информации или блокировке ресурса, если информация не будет удалена.

Прокуратура в течение 10 дней должна будет провести проверку заявления. Если доводы заявителя будут признаны справедливыми, заключение будет передано в Генеральную прокуратуру. Далее в течение пяти рабочих дней генпрокурор или его заместители должны будут проверить заключение и смогут обратиться в Роскомнадзор с требованием принять меры.

Роскомнадзор, как следует из документа, должен будет незамедлительно запустить механизм уведомления и блокировки: сначала о необходимости удалить контент уведомляется провайдер хостинга, затем владелец сайта или ресурса. В случае отказа страница или сайт должны быть заблокированы провайдером, а если провайдер ничего не сделает, то ресурс попадет в федеральный список на блокировку.

Внесудебный механизм блокировки

Порядок блокировки интернет-ресурсов через Генпрокуратуру без решения суда уже присутствует в российском законодательстве.

Генпрокурор или его заместители, согласно действующему закону "Об информации", могут инициировать блокировку информации, которая содержит неприличные выражения, оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, или содержит явное неуважение к обществу, органам государственной власти и государственным символам.

Кроме того, в конце декабря 2020 года был подписан резонансный закон о запрете цензуры в интернете, по которому надзорное ведомство по согласованию с МИД России может запустить процесс блокировки ресурсов, ограничивающих информацию на территории России по различным признакам - в том числе в связи с введением антироссийских санкций.

Полномочия по инициированию внесудебной блокировки информации в интернете появились и у Центризбиркома (ЦИК): президент 9 марта подписал закон, по которому ЦИК сможет запустить механизм блокировки в отношении незаконной агитации в сети, обратившись в Роскомнадзор.

Обязанность по самостоятельной блокировке запрещенной информации (при необходимости - после консультации с Роскомнадзором) также уже возложены российским законодательством на соцсети. Об этом говорится в принятом в декабре 2020 года законе о соцсетях.

Уголовное наказание за клевету

Между тем, 30 декабря 2020 года президент Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за клевету, распространяемую в интернете. Максимальная санкция по этой статье - два года лишения свободы.

Этот закон расширяет виды наказаний, предусмотренных всеми частями статьи о клевете: помимо реального лишения свободы, это также принудительные работы и арест.