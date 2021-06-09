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Уголовные дела возбуждены по факту убийства сочинских приставов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Убийство двух сочинских приставов будут расследовать в рамках уголовных дел.

Следственными органами возбуждены уголовные дела по ст.295 (посягательство на жизнь лиц, осуществляющих правосудие) и ч.3 ст.30 - ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, 9 июня в Адлерском районе Сочи двое судебных приставов вместе со специальной техникой прибыли на улицу Просвещения для исполнения решения суда о сносе незаконно возведенных строений.

60-летний хозяин построек потребовал покинуть его территорию и несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в приставов, а также в мужчину, привлеченного к сносу. В результате госслужащие от полученных ранений скончались на месте. "Третьему пострадавшему оказана медицинская помощь, его жизнь вне опасности", - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, с ним работают следователи. На месте происшествия работают следователи и криминалисты краевого СУ СКР, проводится осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз.

Об инциденте в Адлерском районе Сочи стало известно ранее в среду. Сообщалось, что мужчина, застреливший приставов, не оказал сопротивления при задержании.

Информированный источник заявил "Интерфаксу", что у застрелившего приставов могут быть проблемы с психикой. "По предварительным данным, у стрелявшего неоднократно случались приступы немотивированной агрессии, он не воспринимал критику и чужое мнение", - сказал собеседник агентства.

СКР Краснодарский край Сочи

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