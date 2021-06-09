Арест 70-летнему профессору ЦАГИ по делу о госизмене продлен на 3 месяца

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей 70-летнему ученому Валерию Голубкину, обвиняемому в государственной измене до 12 сентября 2021 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Лефортовский суд 12 апреля отправил Голубкина под стражу. Почти сразу после ареста ученого поместили в стационар СИЗО "Матросская тишина", поскольку у него был выявлен коронавирус.

Голубкину предъявлено обвинение в государственной измене. Фабула расследования неизвестна, поскольку материалы уголовного дела засекречены. Вместе с тем, по данным источника "Интерфакса", ученый обвиняется в передаче секретной информации одной из стран НАТО.

Информированный источник ранее сообщил "Интерфаксу", что Голубкин работает в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) им. Жуковского и занимается темой аэродинамики больших скоростей.

Согласно информации Московского физико-технического института (МФТИ), Голубкин - профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики. Среди научных интересов Голубкина - обтекание элементов летательных аппаратов, оптимизация аэродинамических форм, генетические алгоритмы оптимизации.

В МФТИ заявили, что Голубкин не имел доступа к сведениям, составляющим государственную тайну.