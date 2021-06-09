Поиск

Арест 70-летнему профессору ЦАГИ по делу о госизмене продлен на 3 месяца

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей 70-летнему ученому Валерию Голубкину, обвиняемому в государственной измене до 12 сентября 2021 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Лефортовский суд 12 апреля отправил Голубкина под стражу. Почти сразу после ареста ученого поместили в стационар СИЗО "Матросская тишина", поскольку у него был выявлен коронавирус.

Голубкину предъявлено обвинение в государственной измене. Фабула расследования неизвестна, поскольку материалы уголовного дела засекречены. Вместе с тем, по данным источника "Интерфакса", ученый обвиняется в передаче секретной информации одной из стран НАТО.

Информированный источник ранее сообщил "Интерфаксу", что Голубкин работает в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) им. Жуковского и занимается темой аэродинамики больших скоростей.

Согласно информации Московского физико-технического института (МФТИ), Голубкин - профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики. Среди научных интересов Голубкина - обтекание элементов летательных аппаратов, оптимизация аэродинамических форм, генетические алгоритмы оптимизации.

В МФТИ заявили, что Голубкин не имел доступа к сведениям, составляющим государственную тайну.

Валерий Голубкин ЦАГИ

Новости по теме

Новости

Задержанный за убийство приставов в Сочи владел оружием незаконно

Роструд напомнил россиянам о грядущих длинных выходных

Роструд напомнил россиянам о грядущих длинных выходных

Дело против блогера Хованского завели за призывы к терроризму в песне

Пандемия коронавируса

Эпидемиолог перечислила причины роста заболеваемости COVID-19 в РФ

ГД запретила владение оружием для имеющих медицинские противопоказания

ГД запретила владение оружием для имеющих медицинские противопоказания

Житель Сочи застрелил двух судебных приставов

Житель Сочи застрелил двух судебных приставов

Дума одобрила ужесточение наказания за повторную "пьяную" езду

Дума одобрила ужесточение наказания за повторную "пьяную" езду

Депутаты запретили россиянам сотрудничать с нежелательными НПО

Пандемия коронавируса

В РФ впервые с 14 марта более 10,4 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ впервые с 14 марта более 10,4 тыс. новых случаев COVID-19

В Петербурге блогер Хованский задержан по делу о пропаганде терроризма

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');