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Свидетельницу по делу экс-мэра Оренбурга Арапова оштрафовали за ложные показания

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Оренбурга вынес обвинительный приговор местной жительнице за дачу заведомо ложных показаний. Об этом сообщает пресс-служба суда в понедельник.

"Согласно материалам дела, подсудимая дала заведомо для нее ложные показания в суде при допросе в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении Евгения Арапова", - говорится в сообщении.

Женщина признана виновной по части 1 статьи 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля). Ей назначено наказание в виде штрафа 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось со ссылкой на следствие, что в январе 2020 года оренбурженка была допрошена в качестве свидетеля в Ленинском районном суде, где слушалось уголовное дело бывшего мэра города Евгения Арапова.

По данным следствия, желая помочь подсудимому избежать уголовной ответственности, она "отказалась от ранее данных ею в ходе предварительного следствия показаний, дала суду заведомо ложные показания".

13 августа 2020 года Ленинский суд Оренбурга назначил Арапову 4,5 года колонии строгого режима и штраф в 15 млн рублей. Также лишил его права в течение пяти лет занимать должности на госслужбе. Суд признал экс-чиновника виновным в получении взяток и незаконном создании фирмы через подставное лицо.

Арапов с 2010 года был сити-менеджером Оренбурга, а через пять лет был избран главой города. Его задержали в 2018 году.

Оренбург Евгений Арапов

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