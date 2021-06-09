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МИД РФ заявил, что каких-либо шагов в отношении Уилана не планируется

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Никакие действия в отношении осужденного в РФ американца Пола Уилана не прорабатываются, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это все чисто спекулятивные подходы, они замыкаются на работу, которую выполняют адвокаты. У нас нет никаких оснований говорить о том, что сейчас что-то прорабатывается, в контексте саммита или вне контекста саммита", - сказал Рябков журналистам, комментируя слова адвоката Уилана о том, что его подзащитный больше не надеется на обмен, но рассчитывает на милосердие президента РФ и выдворение.

"В любом случае информационный фон вокруг предстоящего мероприятия насыщается сюжетами, которые к реальной жизни имеют очень мало отношения. Об этом можно только сожалеть", - добавил он.

Адвокаты Уилана Владимир Жеребенков и Ольга Карлова после посещения американца в колонии заявили "Интерфаксу", что их подзащитный "считает, что США не станут его обменивать, поскольку это может породить подобные прецеденты, и иностранные граждане будут задерживаться для обмена".

"Мы считаем более вероятным другой путь - просить не о помиловании, а подавать ходатайство о выдворении его из РФ", - заявили адвокаты.

По их словам, Уилан убежден, что "если президент Владимир Путин проявит добрую волю, то США в рамках взаимности выдворят кого-то из россиян, возможно, Бута и Ярошенко".

Как уточнили адвокаты, ходатайство о выдворении Уилана для отбытия наказания в Америке будет подано в Мосгорсуд сразу после российско-американского саммита.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также поданным Великобритании, к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. Уилан не признал вину, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеялся, что его обменяют. В настоящее время Уилан отбывает наказание в мордовской исправительной колонии.

Сергей Рябков МИД РФ США Пол Уилан

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