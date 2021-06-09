Прокуратура сочла возмещение штрафов за участие в акциях экстремистским финансированием

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Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Представитель московской прокуратуры счел финансированием экстремистской деятельности выплаты, которые Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, включены в реестр НКО, исполняющих в РФ функции иностранных агентов), а также так называемые штабы Алексея Навального обещали возместить участникам несогласованных акций.

"Было выступление руководства организации, в котором обещали возместить расходы за участие в массовых акциях. Деньги на это - и есть финансирование экстремистской деятельности", - привела позицию прокурора пресс-служба "Команды 29" со ссылкой на участвующих в деле адвокатов.

В конце апреля Росфинмониторинг внес "Штабы Навального" в перечень террористов и экстремистов.

Прокуратура Москвы 16 апреля подала в Мосгорсуд иск о признании экстремистскими организациями "Штабов Навального", ФБК и ФЗПГ. 26 апреля стало известно, что надзорное ведомство приостановило работу штабов.

Суд еще не принял решения по иску прокуратуры, но в порядке обеспечительных мер уже ограничил деятельность ФБК и ФЗПГ.