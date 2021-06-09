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Минюст и МВД поддержали просьбу признать экстремистскими ФБК и штабы Навального

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Представители МВД РФ и Министерства юстиции РФ в Мосгорсуде считают, что иск московской прокуратуры о признании экстремистскими и запрете Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, включены в реестр НКО, исполняющих в РФ функции иностранных агентов), а также так называемых штабов Навального, должен быть удовлетворен в полном объеме.

"Минюст России и МВД РФ полностью поддерживают позицию прокуратуры, просят удовлетворить все их требования в полном объеме", - сообщил "Интерфаксу" в среду адвокат Владимир Воронин, представляющий интересы ответчиков по иску.

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Ранее в среду руководитель "Команды 29", адвокат Иван Павлов сообщил журналистам, что в ходе судебного заседание защите отказали в удовлетворении порядка 15 ходатайств.

Около Мосгорсуда, где сегодня продолжается рассмотрение иска собралось несколько десятков представителей СМИ, передает корреспондент "Интерфакса". Суд проходит в закрытом режиме, поскольку некоторые рассматриваемые материалы содержат гриф "секретно".

Иск прокуратуры

На рассмотрении Мосгорсуда находится иск прокуратуры Москвы о признании экстремистскими организациями, а также о запрете и ликвидации деятельности основанного Алексеем Навальным ФБК, ФЗПГ и "Штабов Навального".

В ходе досудебной подготовки по иску суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о запрете ФБК и ФЗПГ определенных действий в качестве мер предварительной защиты. Кроме того, прокурор Москвы до рассмотрения иска в суде приостановил деятельность "Штабов Навального".

Как заявили ранее в прокуратуре Москвы, "под прикрытием либеральных лозунгов" ФБК, ФЗПГ и "Штабы Навального" "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации". Вместе с тем, настаивают в прокуратуре, "фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".

В прокуратуре заверили, что в представленных суду материалах "содержатся исчерпывающие доказательства того, что названные структуры ведут экстремистскую деятельность" и что они "дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране, в том числе путем призывов к насильственным действиям, экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, путем попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, что в целом ряде случаев подтверждается вступившими в законную силу судебными актами".

Там считают, что подконтрольные Навальному организации координируются зарубежными центрами, ведущими деструктивные действия в отношении России.

НКО-иноагенты

Министерство юстиции РФ включило ФБК в реестр НКО-иноагентов в октябре 2020 года после того, как в ходе проверки Главного управления Минюста по Москве выявило несколько денежных траншей, поступивших в фонд из Испании и США на сумму более 140 тыс. руб. В ФБК отрицают факт иностранного финансирования.

Летом 2020 года российский оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в настоящее время в заключении, объявил о ликвидации фонда как юридического лица и переносе его на другое юридическое наименование. Новое формальное наименование - некоммерческая организация Фонд защиты прав граждан - ФЗПГ. Штабы Навального существуют в большинстве регионов РФ.

В декабре 2020 года в Минюсте сообщили о внесении ФЗПГ в реестр НКО-иноагентов.

Руководитель "Штабов Навального" Леонид Волков 29 апреля заявил об их роспуске.

ФБК Алексей Навальный Минюст РФ МВД РФ

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