Поиск

Суд Петербурга не стал отправлять в колонию напавшего на силовиков 31 января

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд отказался отправить в колонию-поселение участника несогласованной акции, приговоренного к условному сроку за насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, сообщает в четверг объединенная пресс-службу судов города.

В конце марта Октябрьский районный суд Петербурга приговорил Кирилла Богданова к 1,5 годам условного заключения за преступление по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Прокуратура посчитала приговор слишком мягким и обжаловала.

"Прокурор просил направить Богданова в колонию-поселение. В прениях он пояснил, что Богданов проявил неуважение к обществу и государству, и что без реального лишения свободы осужденный не осознает, что нужно уважать сотрудников полиции", - приводит пресс-служба доводы представителя надзорного ведомства.

Согласно сообщению, потерпевшие поддержали прокурора. Один из них заявил, что "действия Богданова циничны, он не уважает избранную народом власть и принимает активное участие в расшатывании конституционного строя РФ".

"Апелляционная инстанция поддержала районный суд", - говорится в сообщении. Отмечается, что осужденный принес потерпевшим свои извинения.

По материалам дела, 31 января на Сенной площади Петербурга, где проходила несогласованная акция оппозиции, Богданов в компании других "агрессивно настроенных участников мероприятия" напал на сотрудников правоохранительных органов. В частности, Богданов несколько раз ударил командира отделения мобильного взвода батальона патрульно-постовой службы УМВД по Адмиралтейскому району Петербурга.

Чтобы успокоить активистов, одному из сотрудников полиции пришлось доставать табельное оружие. В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области действия полицейского в такой ситуации посчитали полностью обоснованными.

Петербург

Новости по теме

Новости

Telegram оштрафован на 10 млн руб. за неудаление запрещенного контента

Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

В Сочи арестовали мужчину, застрелившего двух судебных приставов

В Сочи арестовали мужчину, застрелившего двух судебных приставов

Крымские депутаты предложили федеральные штрафы за иностранные слова в рекламе

Крымские депутаты предложили федеральные штрафы за иностранные слова в рекламе

Суд отклонил иск Навального по поводу запрета его защите использовать в колонии смартфон

Вертолет "ЮТэйр" экстренно сел близ месторождения в Тюменской области

Пандемия коронавируса

В РФ создан госрезерв антиковидной продукции на три месяца

Сын экс-спикера парламента Дагестана задержан за избиение депутата

СК попросил арестовать блогера Хованского за призывы к терроризму

В Сочи ограничат скорость электросамокатов до 10 км/ч

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');