Суд Петербурга не стал отправлять в колонию напавшего на силовиков 31 января

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд отказался отправить в колонию-поселение участника несогласованной акции, приговоренного к условному сроку за насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, сообщает в четверг объединенная пресс-службу судов города.

В конце марта Октябрьский районный суд Петербурга приговорил Кирилла Богданова к 1,5 годам условного заключения за преступление по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Прокуратура посчитала приговор слишком мягким и обжаловала.

"Прокурор просил направить Богданова в колонию-поселение. В прениях он пояснил, что Богданов проявил неуважение к обществу и государству, и что без реального лишения свободы осужденный не осознает, что нужно уважать сотрудников полиции", - приводит пресс-служба доводы представителя надзорного ведомства.

Согласно сообщению, потерпевшие поддержали прокурора. Один из них заявил, что "действия Богданова циничны, он не уважает избранную народом власть и принимает активное участие в расшатывании конституционного строя РФ".

"Апелляционная инстанция поддержала районный суд", - говорится в сообщении. Отмечается, что осужденный принес потерпевшим свои извинения.

По материалам дела, 31 января на Сенной площади Петербурга, где проходила несогласованная акция оппозиции, Богданов в компании других "агрессивно настроенных участников мероприятия" напал на сотрудников правоохранительных органов. В частности, Богданов несколько раз ударил командира отделения мобильного взвода батальона патрульно-постовой службы УМВД по Адмиралтейскому району Петербурга.

Чтобы успокоить активистов, одному из сотрудников полиции пришлось доставать табельное оружие. В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области действия полицейского в такой ситуации посчитали полностью обоснованными.