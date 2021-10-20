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Профильный комитет рекомендовал Думе принять поправки к "закону Димы Яковлева"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал Государственной думе принять в первом чтении законопроект, распространяющий санкции "закона Димы Яковлева" на любых иностранцев, посягающих на права россиян.

Об этом говорится в комментарии председателя комитета Василия Пискарёва, распространенном пресс-службой комитета по итогам заседания в среду.

При этом Пискарев отметил, что законопроект не предусматривает расширения ограничений в отношении некоммерческих организаций в России и не затрагивает вопросов передачи несовершеннолетних граждан России на усыновление за рубеж.

2 июня правительство внесло в Госдуму поправки (1185348-7) к так называемому закону Димы Яковлева, расширяющие действие некоторых его положений на любых иностранцев, а не только граждан Соединенных Штатов Америки, как это предусмотрено законом сейчас.

Речь идет о расширении таких санкций, как запрет на въезд в РФ, арест на территории России финансовых активов, запрет на сделки с собственностью и инвестициями, а также приостановление деятельности компаний, которые находятся под контролем попавшего под санкции иностранца.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что не изменяются требования "закона Димы Яковлева", касающиеся иностранного усыновления.

"Закон Димы Яковлева"

Закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ", широко известный как "закон Димы Яковлева" или как "ответ на американский закон Магнитского", был принят в 2012 году. По нему, в частности, граждане США не могут выступать усыновителями в России.

Помимо темы усыновления, закон предусматривает возможность введения персональных санкций в отношении граждан США, совершивших преступления против россиян, вынесших несправедливые приговоры гражданам РФ или ущемивших их права. Предусматривается запрет на въезд в РФ, арест финансовых активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями.

Сейчас первая статья закона, где перечислены эти меры, касается только граждан США. Новым законопроектом правительство предлагает расширить действие этой статьи на любых иностранцев, следует из документа. Параллельно вносятся корреспондирующие правки в закон о порядке въезда и выезда из РФ.

Свое неофициальное название "закон Димы Яковлева" получил в честь 21-месячного мальчика Димы, которого его усыновитель-американец в 2008 году оставил одного в закрытом автомобиле на солнце. Мальчик погиб, усыновителя оправдал американский суд.

Госдума Василий Пискарев

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