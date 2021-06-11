Суд не разрешил экс-главе Марий Эл Маркелову встречи с родственниками

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Нижегородский областной суд отклонил ходатайство о встречах с родственниками бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова, осужденного на 13 лет за коррупцию. Об этом в пятницу сообщила "Интерфаксу" адвокат Маркелова Елена Вяткина.

В пятницу в суде продолжается рассмотрение апелляции на приговор Маркелову и двум другим фигурантам уголовного дела - экс-главе марийской телекомпании Наталье Кожановой и бывшему министру сельского хозяйства и продовольствия Марий Эл Ираиде Долгушевой.

Как сообщалось, в начале рассмотрения апелляции Маркелов попросил о личных встречах с родственниками. По его словам, он "не видел сына и жену четыре года". Адвокаты экс-чиновника поясняли, что за время его пребывания в СИЗО ему были разрешены лишь краткосрочные визиты адвокатов. Суд первой инстанции, по их словам, отклонял аналогичные ходатайства родных о встречах.

24 февраля Нижегородский райсуд отправил Маркелова на 13 лет в колонию строгого режима, а также назначил штраф в 235 млн рублей. Он обвинялся в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290), злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст.285), незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч.1 ст.222 УК РФ). Свою вину Маркелов не признал.

Кожановой и Долгушевой было назначено 8 и 3,5 года колонии общего режима соответственно.

По данным следствия, Маркелов, используя вексельную схему, получил через Кожанову от владельца ООО "Птицефабрика Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за незаконное содействие первоочередному оказанию государственной поддержки, а также за общее покровительство по службе.

Кроме того, Маркелов незаконно обеспечил свою личную охрану за счет средств республиканского бюджета на сумму около 9 млн рублей.

В свою очередь Долгушева предоставляла заведомо ложную информацию от Минсельхоза республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку.

В отношении Криваша заочно вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, он скрылся от органов следствия, находится в федеральном и международном розыске.

Маркелов возглавлял Марий Эл с 2001 по 2017 годы, был задержан в апреле 2017 года.