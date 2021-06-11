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Правительству разрешили утверждать правописание для языков малых народов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, который дает правительству право утверждать нормы орфографии и пунктуации для языков коренных малочисленных народов России - в том числе Севера, Сибири и Дальнего Востока. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Эти поправки в закон о языках народов России в ноябре 2019 года внесла в Думу группа депутатов. Инициатива вызвала резонанс в регионах, где остро стоит проблема сохранения национальных языков, а также в научной среде.

Авторы законопроекта обратили внимание, что сейчас утверждение алфавитов и правил языков коренных малочисленных народов России не прописано в законодательстве. Этот пробел затрудняет изучение, обучение и использование этих языков, что ведет к их возможному исчезновению, говорилось в пояснительной записке к документу.

По закону о государственном языке, правительство определяет порядок утверждения норм современного русского литературного языка, правил орфографии и пунктуации.

Госдума правительство

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