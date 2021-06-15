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В больнице остается 17 пострадавших в результате пожара в Новосибирске

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Семь человек, пострадавших в результате пожара в Новосибирске на автозаправочной газовой станции, находятся в стабильно тяжелом состоянии, сообщили "Интерфаксу" в областной клинической больнице.

"Семь человек в реанимации, у них ожоговый шок, десять человек - в ожоговом отделении, в том числе двое детей", - сообщили в больнице.

По данным медиков, угрозы жизни пострадавших нет.

Накануне в 14:04 мск пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали на сообщение о возгорании автозаправочной станции на Гусинобродском шоссе. Во время пожара взрывались резервуары с газом, разрушен автомобиль-газовоз и одна наземная газовая емкость. Пожар локализован на 1200 кв. м. В 17:03 мск ликвидировано открытое горение. Пожар также перекинулся на соседние гаражи, в которых происходила разгерметизация газовых баллонов.

Погибших нет. По предварительным данным, причиной взрыва и пожара стало незаземление газовоза при сливе газа в стационарную емкость.

В результате пожара, по разным данным, пострадало от 28 до 35 человек.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Новосибирск

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